البرلمان ينظم احتفال استقبال خلال الأسبوع الجاري لنواب الشيوخ المعينين

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحفل اليوم تم على أكمل وجه لاستقبال النواب الجدد أعضاء مجلس الشيوخ وقامت اللجان المشكلة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج كارنيهات الأعضاء الجدد واستلام الكارنيهات في نفس التوقيت.





جاء ذلك أثناء تفقد وزير المجالس النيابية برفقة الأمين العام المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب لسير العمل علي استخراج كارنيهات الأعضاء داخل المجلس ومتابعة سير عمل اللجان لإنهاء كافة إجراءات استخراج كارنيه العضوية.





وقال إن البرلمان سينظم احتفال استقبال خلال الأسبوع الجاري النواب المعينين عقب إصدار قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية.