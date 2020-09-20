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أخبار البلد

وزير الرى: استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:56 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
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أمل مجدى
قام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري فور عودته من الجولة التفقدية بمحافظة أسوان بترأس اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر.

وجه وزير الموارد المائية والرى بضرورة المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى إستمرار إحتمالية  أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.

وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم  كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وايضا حجم المياه الواردة ووضع  الخطط الموضوعة للتعامل معها.

ووجه الدكتور عبد العاطي إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.
وزير الرى: استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية
وزير الرى: استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية
وزير الرى: استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية
وزير الرى: استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية
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