وزيرة الثقافة تكرم رموز وأسر رواد الفن في متحف القومي للمسرح الأربعاء

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين الذين قاموا بإهداء وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، مجموعة من مقتنيات ذويهم لضمها إلى متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق وذلك في الخامسة مساء الأربعاء 23 سبتمبر بمسرح مركز الهناجر للفنون. بإهداءالإنتاج





وجهت إيناس عبد الدايم الشكر للفنانين وأسر الراحلين منهم على مشاركاتهم فى إمداد المتحف بالمقتنيات النادرة ووصفتهم بالنماذج الواعية الراغبة في تخليد ايقونات قوى مصر الناعمة، وأضافت أن متاحف مقتنيات عظماء الفن المصرى تساهم فى صون تاريخ شخصيات نجحوا فى رسم اجزاء من ملامح الإبداع فى العصر الحديث وتسجل جانبًا من إنجازاتهم التى تبقى قدوة ومصدرًا لإلهامات الأجيال المتعاقبة، مؤكدة أن الاحتفاء بالرموز الفنية والثقافية وتخليد ذكراهم يعد ترسيخًا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية.





يذكر أنه في إطار خطة تطوير متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وما يملكه من مقتنيات نادرة لرواد الفن تم تزويده بمقتنيات لكل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، القديرة مديحة حمدي، القديرة آمال رمزي ، المخرج القدير سمير العصفوري، وأيضا مجموعة من مقتنيات الراحلين محمود عزمي ، توفيق الدقن ، محمود الجندي ، سعيد طرابيك ، عمر الحريري ، سيد زيان ، مظهر أبو النجا ، محمود مسعود ، القديرة زوزو نبيل بالإضافة إلى مقتنيات رواد السيرك القومي محاسن الحلو ، محمد الحلو ، منير ياسين ، محمد محمد الجوهري ، محمد عاشور وجاري حاليا استكمال إهداء المركز مقتنيات القدير محمود الحديني والقدير رشوان توفيق والراحلين فاروق الفيشاوي ، عايدة كامل وحسين رياض.