36 برنامجا جديدا بنظام الساعات المعتمدة في جامعة عين شمس.. وشراكات مع جامعات أجنبية لمواكبة سوق العمل

_ «صدى البلد» ينشر البرامج الجديدة بجامعة عين شمس
_ تخرج أول دفعة من برنامج الشراكة بين تجارة عين شمس وكين الأمريكية وكلية أوشن
_ الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس
قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه بدأ من اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية منوها بوجود 3 برامج جديدة للطلاب الجدد بالبرامج للعام الجامعي 2020 /2021.
وأضاف هشام الحريري، أنه يجب توافر عدة شروط للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية وهي:
1_ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة علمي (علوم) أو ما يعادلها من الشهادة من الخارج.
2_ درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.
3_ يكون الالتحاق بالبرامج طبقا لرغبة الطالب وبناءً على المجموع الاعتباري (مجموع الثانوية العامة + درجات اللغة الإنجليزية)، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل برنامج طبقا للأعداد المقررة لكل برنامج للعام الدراسي الجديد.
4_ سوف يتم ذلك عن طريق فتح ملف مبدئي بإدارة شئون الطلاب بمبلغ 600 جنيه، حيث يقوم فيه الطالب باختيار وترتيب رغباته.
وأوضح وكيل كلية الزراعة الأوراق المطلوبة عند استلام الملفات وهي:
1_ بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة عين شمس للطالب.
2_ أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.
3_ أصل شهادة الميلاد + صورة منها.
4_ 8 صور شخصية.
5_صورة بطاقة (الأم _الأب _الطالب).
6_ للذكور فقط أصل بطاقة تجنيد (6 جند) لمواليد عام 2000_2001_2002 + نموذج 2 جند + صورة من شهادة الميلاد يوجد بها الرقم الثلاثي.
7رسوم القيد 1213جنيها للعام الجامعي 2020_2021
وكشفت جامعة عين شمس، عن 36 برنامجا جديدا بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الثانوية العامة؛ للقبول بها بالعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.
وأعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، تخرج أول دفعة في برنامج الشراكة بين كلية التجارة بجامعة عين شمس وجامعة كين الأمريكية وكلية أوشن الأمريكية.
يذكر أن البرنامج يتضمن حصول الطالب علي ثلاث شهادات معتمدة منفصلة من جامعات عين شمس، كلية اوشن وجامعة كين الأمريكيتين، وجود نظام تقييم وامتحانات جديد قائم على توزيع مجهود الطالب خلال الفصل الدراسي وغير معتمد فقط علي الامتحان النهائي.
ويتيح هذا البرنامج للطالب اختيار تخصصه من بين احد التخصصين وهما الادارة والمحاسبة الذي يتطلبهم سوق العمل في مصر والخارج.
يضاف إلى ذلك إمكانية التحاق الطالب بالدراسات العليا بالجامعات الامريكية مباشرة دون الحاجة الي تقييم هذه الشهادات علي أن يكون تدريس المقررات الدراسية في البرنامج بنفس النظام المتبع في امريكا ويكون التواصل والتكليفات مع اساتذة الجامعات الامريكية من خلال المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية والايميل الاكاديمي للطالب، كما يتم تدريس المقررات بشكل عملي بإستخدام احدث وسائل التكنولوجيا والاتصال دالفعال.
ولن يتجاوز عدد الطلاب بقاعة الدراسة الواحدة ٥٠ طالب ويتم تقسيمهم في بعض المحاضرات العملية الي مجموعتين ، مما يتيح للطلاب فرصة اكبر للاستفادة الكاملة من استاذ المادة وكذلك سهولة توصيل المعلومة للطلاب.
وينشر صدي البلد ، أسماء البرامج الجديدة كالتالي:
1.البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب (علمي علوم)
2.برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بكلية طب الاسنان (علمي علوم)
3.برنامج بكالوريوس فارما دي الإكلينيكي بكلية الصيدلة (علمي علوم)
4.برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)
5.برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)
6.برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)
7.برنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)
8.برنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)
9.برنامج البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة (علمي علوم)
10.برنامج ادارة الجودة بكلية الزراعة (علمي علوم)
11.برنامج الزراعة العضوية بكلية الزراعة (علمي علوم)
12.برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة (علمي رياضة)
13.برنامج هندسة المواد بكلية الهندسة (علمي رياضة)
14.برنامج هندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة (علمي رياضة)
15.برنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة (علمي رياضة)
16.برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة (علمي رياضة)
17.برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة (علمي رياضة)
18.برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة (علمي رياضة)
19.برنامج هندسة الميكاترونيات والاتمتة بكلية الهندسة (علمي رياضة)
20.برنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة (علمي رياضة)
21.برنامج هندسة البنية التحتية المدنية (علمي رياضة)
22.برنامج الإسكان والتطوير العمرانى (علمي رياضة)
23.برنامج الترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن (علمي – أدبي)
24.برنامج الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية والأدب (تخصص ترجمة) لقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن. (علمي – أدبي)
25.برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)
26.برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)
27.برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)
28.برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بكلية العلوم (علمي علوم)
29.برنامج المواد وعلم النانو بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)
30.برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم (علمي علوم)
31.برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية في أحد التخصصات التالية : برامج (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة) باللغة الانجليزية بكلية التجارة. (علمي – ادبي)
32.برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية في أحد التخصصات التالية : (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات – محاسبة ومراجعة) بكلية التجارة . (علمي – ادبي)
33.برنامج الشركة بين جامعة عين شمس و كلية اوشن كاونتي وجامعة كين KEAN الامريكية (ادارة اعمال - محاسبة) ويمنح الخريج 3 شهادات جامعية معتمدة من جامعة عين شمس وكلية أوشن الأمريكية وجامعة كين الأمريكية - (علمي – ادبي)
34.برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية (أحد التخصصات التربوية بكلية البنات)
35.برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والعلوم الاكتوارية بكلية البنات (علمي علوم – علمي رياضة)
36.برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية بكلية البنات (علمي علوم)