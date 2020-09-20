36 برنامجا جديدا بنظام الساعات المعتمدة في جامعة عين شمس.. وشراكات مع جامعات أجنبية لمواكبة سوق العمل

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_ الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه بدأ من اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية منوها بوجود 3 برامج جديدة للطلاب الجدد بالبرامج للعام الجامعي 2020 /2021.





وأضاف هشام الحريري، أنه يجب توافر عدة شروط للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية وهي:





1_ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة علمي (علوم) أو ما يعادلها من الشهادة من الخارج.

2_ درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.

3_ يكون الالتحاق بالبرامج طبقا لرغبة الطالب وبناءً على المجموع الاعتباري (مجموع الثانوية العامة + درجات اللغة الإنجليزية)، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل برنامج طبقا للأعداد المقررة لكل برنامج للعام الدراسي الجديد.

4_ سوف يتم ذلك عن طريق فتح ملف مبدئي بإدارة شئون الطلاب بمبلغ 600 جنيه، حيث يقوم فيه الطالب باختيار وترتيب رغباته.









وأوضح وكيل كلية الزراعة الأوراق المطلوبة عند استلام الملفات وهي:





1_ بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة عين شمس للطالب.

2_ أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

3_ أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

4_ 8 صور شخصية.

5_صورة بطاقة (الأم _الأب _الطالب).

6_ للذكور فقط أصل بطاقة تجنيد (6 جند) لمواليد عام 2000_2001_2002 + نموذج 2 جند + صورة من شهادة الميلاد يوجد بها الرقم الثلاثي.