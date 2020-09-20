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محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها على يد مسجل خطر بالدقهلية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:18 م
مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل
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همت الحسينى
لقيت ربة منزل مصرعها بالدقهلية وأصيب زوجها بطلقات نارية في مشاجرة بين أمين شرطة ومسجل خطر بإحدى قرى مركز المنصورة.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالي قرية برق العز التابعة للمركز يفيد بقيام مسجل خطر بإطلاق اعيرة نارية على منزل أحد جيرانه مما تسبب في وفاة ربة منزل وإصابة زوجها تصادف تواجدهما بالمكان.

وبالفحص تبين حدوث خلافات سابقة بين شخص يدعى محمد ا .ا طرف أول مستأجر لمحل بمنزل أمين شرطة يعمل بمركز شرطة المنزلة يدعى سلامة ن م ،30 عاما ومقيم ببرق العز مركز المنصورة وبين ومسجل خطر يدعى السيد إبراهيم شفيق،25 سنة، والشهير بسيد فجلة طرف ثاني.

وحاول أمين الشرطة التدخل لفض المشاجرة إلا أن الطرف الثاني "المسجل خطر" أطلق عدة طلقات من سلاح خرطوش مما تسبب في مصرع سيدة تدعى نادية س ا ،50 عاما وإصابة زوجها ف م ا ،60 عاما وشهرته محمد الحلوانى، تصادف مرورهما أثناء المشاجرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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