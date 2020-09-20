مصرع ربة منزل وإصابة زوجها على يد مسجل خطر بالدقهلية



وبالفحص تبين حدوث خلافات سابقة بين شخص يدعى محمد ا .ا طرف أول مستأجر لمحل بمنزل أمين شرطة يعمل بمركز شرطة المنزلة يدعى سلامة ن م ،30 عاما ومقيم ببرق العز مركز المنصورة وبين ومسجل خطر يدعى السيد إبراهيم شفيق،25 سنة، والشهير بسيد فجلة طرف ثاني.



وحاول أمين الشرطة التدخل لفض المشاجرة إلا أن الطرف الثاني "المسجل خطر" أطلق عدة طلقات من سلاح خرطوش مما تسبب في مصرع سيدة تدعى نادية س ا ،50 عاما وإصابة زوجها ف م ا ،60 عاما وشهرته محمد الحلوانى، تصادف مرورهما أثناء المشاجرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.