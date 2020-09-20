AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تباين بأداء البورصة في ختام التعاملات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:11 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
أغلقت البورصة المصرية اليوم الأحد، علي تبيان بمؤشراتها، مدفوعة بمبيعات المستثمرين، ليصل رأسمالها السوقي 617.9 مليار جنيه.

هوي مؤشرها القيادي EGX30  بنسبة 0.74% بقيمة 10.97 مليون جنيه ، فيما صعد مؤشر EGX100 بنسبة نمو 1.41% بقيمة تداول وصلت لـ2.9 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:
وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.91% بقيمة 1.972 مليون جنيه، و مؤشر EGX50 بنسبة 0.38%  بقيمة تداول بلغت 2.1 مليون جنيه.

وبلغت جملة التداولات التي تمت داخل المقصورة بقيمة 1.91 مليون جنيه علي 39.31 ألف عملية منفذة لـ 413.04 ألف ورقة مالية لـ191 شركة

وسجلت التعاملات خارج المقصورة نحو 47 عملية بـ 14.91 ألف جنيه لـ 1503 ورقة مالية لـ16 شركة.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل صعود مؤشراتها في منتصف التعاملات برأسمال 624.623 مليار جنيه

في أول تداول بعد إجازة رأس السنة الهجرية.. بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه.. ومشتريات المستثمرين تدفعها للصعود

1.2 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة على الأسهم بالبورصة خلال تعاملات اليوم

تباين أداء البورصة في مستهل التعاملات .. ومؤشرها القيادي يهبط 0.81%

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

علامات تدل على ارتفاع معدل السكر في الدم .. أبرزها زيادة التعب

ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة

هل تدخل عبدالله السعيد لتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز؟.. مصدر يحسم الجدل

بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

اللى باعنا خسر دلعنا.. رمضان صبحى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حروب خفية.. شركات السيارات تتبع أسلوب السخرية ضد منافسيها

تدرس الكيمياء وتعمل بصالون.. صدى البلد يحاور أول حلاقة سعودية.. فيديو

أسعار بروتون 2020 في مصر