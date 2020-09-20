تباين بأداء البورصة في ختام التعاملات

أغلقت البورصة المصرية اليوم الأحد، علي تبيان بمؤشراتها، مدفوعة بمبيعات المستثمرين، ليصل رأسمالها السوقي 617.9 مليار جنيه.
هوي مؤشرها القيادي EGX30 بنسبة 0.74% بقيمة 10.97 مليون جنيه ، فيما صعد مؤشر EGX100 بنسبة نمو 1.41% بقيمة تداول وصلت لـ2.9 مليون جنيه.
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وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.91% بقيمة 1.972 مليون جنيه، و مؤشر EGX50 بنسبة 0.38% بقيمة تداول بلغت 2.1 مليون جنيه.
وبلغت جملة التداولات التي تمت داخل المقصورة بقيمة 1.91 مليون جنيه علي 39.31 ألف عملية منفذة لـ 413.04 ألف ورقة مالية لـ191 شركة
وسجلت التعاملات خارج المقصورة نحو 47 عملية بـ 14.91 ألف جنيه لـ 1503 ورقة مالية لـ16 شركة.