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برلمان

برلمانية: "الشيوخ" سيساهم في وضع خطة عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:16 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قالت عضو مجلس الشيوخ الإعلامية فيبي فوزي، إنها تتطلع لتنفيذ برنامجها الانتخابي لخدمة الشعب المصري، وخاصةً أبناء محافظة الاسماعيلية، عبر العديد من الآليات التي يوفرها المجلس وأهمها المشاركة في إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه وتلك المكملة للدستور، وأيضًا السياسات العامة الداعمة الديمقراطية وتعزيز السلم الاجتماعي وغيرها من المهام الوطنية التي أنيط بمجلس الشيوخ الاضطلاع بها. 


جاءت تصريحات النائبة خلال حفل الاستقبال الذى أقامه مجلس الشيوخ للنواب اليوم الاحد لاستخراج كارنيهات العضوية.


يذكر أن نائبة مجلس الشيوخ والإعلامية فيبي فوزي، هي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الإسماعيلية، والتي مارست عملا ميدانيًا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه وحتى وصلت إلى منصب المقرر المناوب، كما انها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس.
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