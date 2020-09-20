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أخبار العالم

بعد أشهر من المعاناة.. وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بـ فيروس كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:12 م
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في أوزبكستان، عن وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان، أوكتام بارنويف، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا،.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، توفى بارنويف عن عمر يناهز 56 عاما، بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا.

ودخل المسؤول أواخر يوليو الماضي، المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وعلم لاحقا أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

وكان بارنويف يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.

وعاد منحنى أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع، في سبتمبر الجاري، بعد تراجع وتيرتها في أغسطس الماضي إلى 200-300 حالة.
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