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خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:29 م
جولة المحافظ
جولة المحافظ
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كتب محمد الغزاوى
  • الغضبان:
  • نهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المشروعات المقامة على أحدث مستوى
  • المحافظة ستتحمل ربع مليون جنيه شهريا تكلفة الصيانة والإدارة بسوق الخضار الجديد ببورفؤاد 


التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، العاملين بديوان عام مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور المهندس محمد عبده، رئيس مدينة بورفؤاد.


وفى بداية اللقاء، وجه المحافظ الشكر للعاملين بديوان عام بورفؤاد على مجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمستوى المدينة طبقا لخطط التنمية المقررة، قائلا إن "بلدنا له حق علينا جميعا ونعمل من أجل الصالح العام وليس من أجل مصالح أخرى".


وأضاف: "نهدف من خلال المشروعات الجديدة ببورفؤاد للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير سلوكيات المواطنين وتطويرها بما يتناسب مع الطفرة المقامة على أرض بورسعيد وللحفاظ على المشروعات التى يتم إنجازها".




وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن مشروع سوق الخضار والفاكهة الحضارى ببورفؤاد والمقام على أحدث طراز، لافتا إلى أن السوق الحضارية تقدم خدمة مميزة لأهالى بورفؤاد وفى إطار خطة منع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية.


وأكد المحافظ أن المحافظة ستتحمل ربع مليون جنيه شهريا خاصة بأعمال الإدارة والصيانة والأمان للسوق الجديد، بما يضمن استمرار كفاءة الخدمات والتطور بسوق الخضروات ببورفؤاد، قائلا: "سوق الخضراوات ببورفؤاد ستضاهى سوق الأسماك الجديدة، والتى أصبحت مزارا سياحيا لكل محافظات مصر".


وناشد المحافظ جميع المواطنين دعم خطط البناء والتشييد والتنمية التى تستهدفها الدولة فى جميع المجالات، مؤكدا أن المواطن يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على المشروعات التى يتم إنجازها، وأهمية تغيير سلوكيات المواطن وعدم الالتفات للشائعات ومحاولات تعطيل مسيرة التنمية، بما يحقق الصالح العام للبلاد والمواطنين.
خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا
خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا
خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا
خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا
خلال جولته التفقدية بمدينة بورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ويلتقى العاملين.. ويؤكد: سوق الخضراوات ستصبح مزارا سياحيا
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