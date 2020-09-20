الدوري الفرنسي .. باريس سان جيرمان يستعيد ذاكرة الانتصارت بثلاثية في شباك نيس.. فيديو





أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 38، وأنخيل دي ماريا في الدقيقة 45.





وفي الدقيقة الدقيقة 66 نجح ماركينيوس في إحراز الهدف الثالث للعملاق الباريسي، لبنجح الفريق العاصمي في حصد ثلاث نقاط غالية.





كان باريس سان جيرمان سقط في الجولتين الماضيتين في مسابقة الدوري أمام لانس بهدف نظيف وأمام مارسيليا بنفس النتيجة ايضا.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب مسابقة الدوري ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيس عند 6 نقاط في المركز العاشر.

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على نظيره نيس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.