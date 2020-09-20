سعودي: 6 سنوات أعادت مصر للطريق الصحيح بحنكة السيسي

قال الشيخ ناصر بن نوره ممثل الأمير السعودي تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أن مصر حققت قفزات غير مسبوقة خلال السنوات الـ 6 الأخيرة على كافة المستويات داخليا وخارجيا بحنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسواعد الشعب المصري .

وأوضح "بن نوره"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى زمام الأمور وهو يولى أهمية قصوى للمواطن واحتياجاته من أجل أن يعيش ويحيا حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، فأخذ على عاتقه قرار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أتى بثمار انعكست على المواطن البسيط قبل ميسور الحال، فضلًا عن المشروعات القومية التى لا حصر لها فى كل محافظات مصر فلم يقتصر على العاصمة فقط بل امتدت جسور التنمية والتطور والإصلاح لكل ركن فى المحافظات وشبكات الطرق والنقل، إضافة إلى القضاء على العشوائيات وتسكين المواطنين فى مساكن آدمية ومحو الصورة المشوهة .

وأضاف " بن نوره"، أن حركة الاستثمارات فى الفترة الأخيرة تزايدت بفضل قوانين الاستثمار الجديدة الى أزالت المعوقات من أمام الاستثمار بفضل التعامل من خلال الشباك الواحد ، إضافة إلى توفير البنية التحتية التى تهم كل مستثمر .

وأشار إلى، أن حالة الأمن والإستقرار التى تتمتع بها مصر دفعت برفع معدلات السياحة، مؤكداَ أن جهود مصر الأمنية فى التصدى للإرهاب هى حربا تخوضها نيابة عن العالم أجمع.