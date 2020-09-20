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أخبار العالم

روحاني يتوعد أمريكا برد صارم في حال تنفيذ العقوبات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:25 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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شيماء مصطفى
هدّد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة، برد صارم وحازم في حال أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ضد بلاده.

وقال "روحاني" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "الولايات المتحدة منيت بهزيمة جديدة في مجلس الأمن الدولي.. أمريكا انسحبت رسميًا من الاتفاق النووي واعتبرته اتفاقًا سيئًا، وما كان باستطاعتها استخدام الاتفاق لإعادة العقوبات.. أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات".

وأضاف "روحاني" أن هناك طريقًا واحدًا للتعامل مع إيران، هو احترام حقوقها والتعامل معها بلغة الاحترام، مؤكدًا "لن يتوصل لأي نتيجة من يريد التعامل مع إيران بالغطرسة والتنمر".

ولفت إلى أنه لا توجد أي دولة في مجلس الأمن وافقت على إعادة فرض العقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن إصرار أمريكا على خطوتها مجرد "غطرسة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن العقوبات المفروضة على إيران مجددا دخلت حيز التنفيذ، محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.

وردا على ذلك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بأنه عمل استعراضي ومسرحية هزلية.
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