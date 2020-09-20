أخبار التكنولوجيا .. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك وWeChat قبل ساعات من تطبيق الحظر .. وبلومبرج : فيسبوك متهمة بالتجسس علي مستخدمي انستجرام

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
سارع مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة إلى تنزيل تطبيق التراسل الفوري، وتطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن خطط لتقييد الوصول إلى كلا التطبيقين بدءًا من اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.
عقدت شركة سامسونج حدثها الافتراضي Life Unstoppable، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أعلنت من خلاله عن جهازها اللوحي Galaxy Tab A7 ، وساعتها الذكية Galaxy Fit2، إلى جانب شاحن لاسلكي ثلاثي جديد، يحاكي تصميم AirPower، إذ يمكنه لاسلكيا شحن الهاتف وسماعات الأذن والساعة في آنٍ واحد.
تتعرض الهواتف الذكية خلال فصل الصيف، لبطء سرعتها بسبب الطقس شديد الحرارة إلى جانب زيادة استخدام هذه الأجهزة بشكل يومي، مما يتسبب في نهاية اليوم في بطء أداء الجهاز (أو مهنج) بصورة كبيرة.
كشفت أحدث التسريبات التي تم نشرها عبر صفحة Ishan Agarwal، أن وان بلس OnePlus، تستعد للإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب OnePlus 8T في حدث ستعقده عبر الإنترنت يوم 14 من أكتوبر المقبل.
كشفت شركة جوجل Google، عن قواعد متجر تطبيقات أندرويد التابع لها "جوجل بلاي Play"، والتي تنص على فرض حظر ما على تطبيقات تجسس تسمى Stalkerware.
ذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك يوم الخميس الماضي، حيث تواجه عملاقة التواصل الاجتماعي "تهمة التجسس" على مستخدمي موقع إنستجرام من خلال تشغيل كاميرا هواتفهم الذكية دون علمهم.
تستعد شركة أوبو OPPO، الرائدة في صناعة هواتف أندرويد الذكية، لإطلاق سلسلة هواتف رينو4 Reno4، في الأسواق المصرية، من خلال حدث عبر الإنترنت تعقده يوم 23 سبتمبر الجاري.
كشفت بعض التسريبات السابقة، عن خطة شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هواتف ذكية جديدة تمتاز بكاميرات 64 ميجابيكسل و 108 ميجابيكسل، على أن تكون هذه الإصدارات ضمن فئة الهواتف رخيصة الثمن.