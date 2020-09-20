أخبار التكنولوجيا .. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك وWeChat قبل ساعات من تطبيق الحظر .. وبلومبرج : فيسبوك متهمة بالتجسس علي مستخدمي انستجرام

كشفت أحدث التسريبات التي تم نشرها عبر صفحة Ishan Agarwal، أن وان بلس، تستعد للإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب OnePlus 8T في حدث ستعقده عبر الإنترنت يوم 14 من أكتوبر المقبل.