AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك وWeChat قبل ساعات من تطبيق الحظر .. وبلومبرج : فيسبوك متهمة بالتجسس علي مستخدمي انستجرام

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


سارع مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة إلى تنزيل تطبيق التراسل الفوري، وتطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن خطط لتقييد الوصول إلى كلا التطبيقين بدءًا من اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.


عقدت شركة سامسونج حدثها الافتراضي Life Unstoppable، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أعلنت من خلاله عن جهازها اللوحي Galaxy Tab A7 ، وساعتها الذكية Galaxy Fit2، إلى جانب شاحن لاسلكي ثلاثي جديد، يحاكي تصميم AirPower، إذ يمكنه لاسلكيا شحن الهاتف وسماعات الأذن والساعة في آنٍ واحد.


تتعرض الهواتف الذكية خلال فصل الصيف، لبطء سرعتها بسبب الطقس شديد الحرارة إلى جانب زيادة استخدام هذه الأجهزة بشكل يومي، مما يتسبب في نهاية اليوم في بطء أداء الجهاز (أو مهنج) بصورة كبيرة.


كشفت أحدث التسريبات التي تم نشرها عبر صفحة Ishan Agarwal، أن وان بلس OnePlus، تستعد للإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب OnePlus 8T في حدث ستعقده عبر الإنترنت يوم 14 من أكتوبر المقبل.


كشفت شركة جوجل Google، عن قواعد متجر تطبيقات أندرويد التابع لها "جوجل بلاي Play"، والتي تنص على فرض حظر ما على تطبيقات تجسس تسمى Stalkerware.


ذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك يوم الخميس الماضي، حيث تواجه عملاقة التواصل الاجتماعي "تهمة التجسس" على مستخدمي موقع إنستجرام من خلال تشغيل كاميرا هواتفهم الذكية دون علمهم.


تستعد شركة أوبو OPPO، الرائدة في صناعة هواتف أندرويد الذكية، لإطلاق سلسلة هواتف رينو4 Reno4، في الأسواق المصرية، من خلال حدث عبر الإنترنت تعقده يوم 23 سبتمبر الجاري.


كشفت بعض التسريبات السابقة، عن خطة شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هواتف ذكية جديدة تمتاز بكاميرات 64 ميجابيكسل و 108 ميجابيكسل، على أن تكون هذه الإصدارات ضمن فئة الهواتف رخيصة الثمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيروس الجوكر يتخفى في 11 تطبيقا بأندرويد.. وأول صورة لهاتف هواوي القابل للطي Mate V

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة.. وأفضل 5 تطبيقات لزيادة سرعة الإنترنت في 2020

أخبار العلوم والتكنولوجيا..لينوفو تكشف عن هاتف جديد للألعاب..Oppo تكشف عن شاحن أسطوري بقوة 125 وات

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد قبل بيعه.. وفيفو تطلق هاتف vivo Y51s بمعالج Exynos 880 5G

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy M31s.. وفيفو تستعد لإطلاق أنحف هاتف 5G في العالم

أخبار العلوم والتكنولوجيا| تطبيقات تدمر حياتك وتكشف بياناتك الشخصية.. وطريقة صنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك.. صور

ترشيحاتنا

إدارة الإطفاء بالكويت تطلق تحذيرا شديد اللهجة.. اعرف السبب

السيسي يتابع تطورات التخطيط العمراني لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"

عاجل.. أمريكا تشتبه في سيدة وراء محاولة تسميم ترامب بـ "الريسين"

أحمد حسن ينتقد قناة الأهلي بسبب محمود طاهر.. تفاصيل

الأهلي يحتفي بالدرع 42 بحفل تكريم كبير و150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين برفقة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW

بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6