قطع مياه الشرب عن طوخ لمدة 6 ساعات.. الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة فجرا.

















وقالت الشركة فى بيان لها اليوم الأحد إن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.









وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وحتى عودة الخدمة لطبيعتها.









من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.









وقال مجاهد إنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل الى 1950.3 كم.