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تعليم

50 % من المحاضرات أونلاين.. "آداب القاهرة" تعلن تفعيل نظام التعليم الهجين هذا العام

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:02 م
عميد اداب القاهرة
عميد اداب القاهرة
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قســـم التعليــــم
قال الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.


وأوضح "الشاذلي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية الآداب ، أن قرار ممارسة الأنشطة الطلابية متوقف على استقرار الحالة الصحية بالبلاد لأن صحة الطلاب في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه في حال عودة الأنشطة الطلابية فإنها ستتم وفقًا للتدابير الاحترازية المتبعة ، مؤكدا على أن الكلية تسخر جميع إمكاناتها الطبية للطلاب سواء من خلال العيادات الموجودة بها، أو مستشفيات الجامعة.

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وكشف الشاذلي عن وجود برنامجين جديدين سيجري تفعيلهما في العام الجامعي الجديد، وهما (برنامج خاص باللغة العبرية - برنامج خاص باللغة التركية)، حيث تمت الموافقة عليها من جميع اللجان والقطاعات المختصة، وفي انتظار القرار الوزاري الخاص بتفعيلها هذا العام. 
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