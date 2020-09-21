نائب يؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية مع عودة المدارس والجامعات

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فيروس كورونا لم ينته من مصر حتى الان، وبالتالى لابد من استمرار اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحديث عن إحتمالية وجود موجة ثانية أمر سابق لاوانه ، إلا اننا لابد ان نتعامل مع فيروس كورونا لأنه لايزال موجودا.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تطبيق الإجراءات الإحترازية أمر مطلوب ، خاصه مع بدء عودة المدارس والجامعات ، والتى ستتضمن تشديد هذه الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.