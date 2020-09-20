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توك شو

أنيسة حسونة مجدي يعقوب سبب تعييني عضوًا في مجلس النواب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:12 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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شيرين عادل
قالت أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إنها بعد توليها إدارة مستشفى الدكتور مجدى يعقوب للقلب تم تعيينها عضو مجلس نواب تقديرًا لجهودها مع بتقديم علاج مجانى للمواطنين . 

وأضافت "حسونة"، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC، أنها تخصصت فى الشئون الخارجية بعد توليها منصب عضو مجلس النواب .

وأشارت إلى أن بعد تعيينها بمجلس النواب اهتمت كثيرأ بالتشريعات والقضايا التى تهم المرأة .

وتابعت أنها ترى أن الأثر الذى تتركه بحكم كونها نائبة معينة بمجلس النواب نتج عنه اهتمام  كثير بما يخص قضايا المرأة . 

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