أنيسة حسونة مجدي يعقوب سبب تعييني عضوًا في مجلس النواب

قالت أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إنها بعد توليها إدارة مستشفى الدكتور مجدى يعقوب للقلب تم تعيينها عضو مجلس نواب تقديرًا لجهودها مع بتقديم علاج مجانى للمواطنين .





وأضافت "حسونة"، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية DMC، أنها تخصصت فى الشئون الخارجية بعد توليها منصب عضو مجلس النواب .





وأشارت إلى أن بعد تعيينها بمجلس النواب اهتمت كثيرأ بالتشريعات والقضايا التى تهم المرأة .





وتابعت أنها ترى أن الأثر الذى تتركه بحكم كونها نائبة معينة بمجلس النواب نتج عنه اهتمام كثير بما يخص قضايا المرأة .



