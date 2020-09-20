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توك شو

الميساجينية.. "هن" تكشف عن علاقات غريبة بين الأم وبناتها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:21 م
الميساجينية
الميساجينية
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فرح علاء الخولي
قالت رقية محمد، عضو حملة "هن" طالبات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إن الفكرة جاءت من خلال ما يحدث في الواقع من أحداث وتظهر فيها عداوة المرأة للمرأة، ومن خلال مواقف حقيقة وتجاربهم الخاصة، ولذلك قرروا ان يعرفوا السبب وراء هذه العداوة.

وتابعت رقية محمد، خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنهم وجدوا من خلال البحث والاطلاع ان هذه العداوة تندرج تحت مسمى علمي موجود من سنين كثيرة وهو "المساجينية"، وقاموا بإجراء استبيان لسؤال الفتيات عن بعض النقاط وكيفية تفكيرهن في بعضهن البعض، "اكتشفنا معاناة 59.8% من النساء من كراهية المرأة للمرأة".

وأضافت ان هذا النوع من الامراض او الكراهية يندرج تحت نوع الغيرة غير الصحيحة والخاطئة، لافتة الى ان اكثر المشاكل التي تتعرض فيها المرأة لهذا الموقف هو بين الام وابنتها وخاصة اذا كانت متزوجة، فإنها لا تقدم الدعم والتعاون في حالة التعرض لأي عنف اسري وزوجي.

وتتحدث فكرة المشروع عن أن دعم المرأة للمرأة هو أول خطوة للوصول للنجاح لكل السيدات في المجتمع، لأنه بيبدأ من تربية الأم لابنتها، واستخدموا طرق مختلفة للترويج عن الحملة من إعلانات عبر الراديو لتعريف السيدات والفتيات بالحملة، وإعلانات في التليفزيون، بالإضافة إلى حملات التوعية عبر صفحة على فيس بوك، و إنستجرام: "ناس كتير بتكلمنا من أنحاء الوطن العربي عايزين تعرفوا أكتر عن المشروع".

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