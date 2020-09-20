رئيس القابضة للمياه يتابع ميدانيًا مشروع محطة حجازة بحري بقنا

تفقد اليوم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروع انشاء محطة مياه قدرة 11 ألف متر مكعب يوم بقرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا، يرافقه المهندس محمد جلال عبد الفتاح رئيس الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وجميع القيادات التنفيذية بالشركة، وبحضور المهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التطوير بالشركة القابضة.
وأشار جلال أنه جاري الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية بمحطة مياه حجازة بحري وجار الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكيا بالموقع والتى تمت بنسبه 95%، تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة.
برنامج تنمية صعيد مصر.
وشدد المهندس ممدوح رسلان على ضرورة الانتهاء من الاعمال المدنية الجارى تنفيذها بالموقع في اسرع وقت ممكن.