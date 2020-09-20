نائب بالشيوخ: الشعب يؤكد ثقته فى الرئيس يوما بعد آخر





أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن وجود غرفة تشريعية ثانية تساهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني والتشريعي.





وأضاف "كمال"، علي هامش حفل استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة البحر الأحمر، فضلا على إنشاء مشروعات إنتاجية وتنموية، نظرًا لموقعها الجغرافي وتميزها ضمن المحافظات الأكثر جذبًا للسياحة، لافتًا إلى أن المحافظة أهملت لسنوات طويلة وقد عادت لبؤرة الاهتمام من جديد بفضل توجيهات القيادة السياسية.





وأردف، "الشعب المصرى يؤكد بالدليل القطاع يوما تلو الآخر، ثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير والإصلاح التي بدأت خلال السنوات القليلة السابقة، والتي شهدت إنجازات لم نشهدها منذ ما يقرب من 60 عاما"، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات داخليًا وخارجيًا، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية للرئيس السيسي والشعب والحكومة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الجميع يعلم ما تقوم به المنصات الإعلامية والكتائب الالكترونية الموالية للجماعة الإرهابية من خلال صناعة تقارير إعلامية كاذبة ومفبركة بهدف نشر الفوضى في المجتمع ووقف مسيرة البناء والتعمير والإصلاح، مؤكدًا أن وعى المصريين يقف دائما ضد تنفيذ تلك المؤامرات الشيطانية الخبيثة.





وأردف، "القيادة السياسية نجحت في تحقيق إنجازات لا حصر لها في مختلف قطاعات الدولة سواء بتطوير العشوائيات وتحقيق حياة آدمية كريمة للمقيمين في تلك المناطق، وتطوير البنية التحتية للدولة بهدف جذب الاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، وهو ما تحقق فاليوم مصر واحدة من كبرى الدول جذبا الإستثمارات، إلى جانب العديد من المبادرات الإنسانية المتنوعة والتي كانت سببًا رئيسيًا في عبور مصر من أزمة فيروس كورونا بنجاح".