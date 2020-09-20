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برلمان

استهداف الدولة أمر متوقع.. برلماني: الرئيس السيسي يعشق التعمير ويكره القبح

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى

قال السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن البناء ويعشق التعمير ويكره القبح و أعاد للدولة المصرية مكانتها الحقيقية والكبيرة بين دول العالم فى جميع القطاعات.

وأضاف القفاص فى بيان صحفى له : كانت هناك بعض التخصصات التي كانت تسيطر  عليها دول بعينها مثل خبرة الأنفاق ، إلا ان الرئيس أصر على اكتساب المصريين هذه الخبرة الكبيرة مما مكنهم لإنشاء عدد من الأنفاق د ون الحاجة إلى خبراء من الخارج.

وأشار القفاص إلى أن الرئيس السيسى  حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع داخل مصر وأهمها النجاح فى ملف الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية فى فترة زمنية قصيرة للغاية كما تطورت البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق مما جعلها مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وبدورها تم توفير عشرات الآلاف  من فرص العمل فى كافة القطاعات.

وشدد القفاص على أن استهداف الدولة امر متوقع من جانب أعداء الدولة بسبب النجاحات التى تحققت على أرض الواقع.
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