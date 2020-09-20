عضو الشيوخ: الشباب والرياضة على رأس اهتماماتي

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح جميع قضايا الشباب وقدم لهم الدعم من توليه قيادة البلاد.



وتابع دياب في تصريحات للمحررين البرلمانيين خلال استخراجه كارنية العضوية لمجلس الشيوخ اليوم، انه سيهتم بملفات الشباب والرياضة حيث ان ٦٨% من تعداد سكان مصر شباب وبالتالي هذا الرقم الكبير يتطلب منا العمل على ملفاتهم ووضع الشباب علي قائمة أولوياتنا.



وتابع عضو مجلس الشيوخ ، أن الرياضة اصبحت استثمار وقطاع الرياضة يعد من القطاعات الاستثمارية التي تحقق أرباح وتجذب مستثمرين.