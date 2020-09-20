الإخوان في مصر.. تاريخ من العنف والدم.. جماعة تنتهج الفوضى منذ النشأة.. عارضت نهضة عبد الناصر وتسببت في قتل السادات.. والشعب لفظها في ثورة 2013

- الإخوان اختاروا العودة للعمل المسلح السري بعد 2013

- أفكار الجماعة مهدت الأساس الفكري المتطرف لكل الجماعات الإرهابية

- البيت الأبيض يدفع إلى تصنيف الجماعة بالإرهابية

اختارت جماعة الإخوان الإرهابية، الخروج عن الدولة والعمل السري مرة أخرى بعد الإطاحة بها وبقادتها الذين رغبوا بأسر البلاد لصالحهم، وبعد أن عززت القيادة المصرية جهودها ضدهم، لمنع جر البلاد للفوضى، وفق ما ذكر تقرير لمركز الشؤون الخارجية الأوروبي.

بعد الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك في احتجاجات عام 2011، فازت الذراع السياسية للجماعة بأغلبية المقاعد في مجلس النواب وانتخب مرشحها محمد مرسي رئيسًا.

لكن الشعب خرج في مظاهرات استجاب لها الجيش، ليتم عزل مرسي في يوليو 2013، وسُجن أعضاء جماعته الذين حاولوا نشر الخوف في البلاد.

قال التقرير، صنفت الحكومة المصرية الجماعة على أنها منظمة إرهابية، كما فعلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن يحذو حذوهم، لكن العديد من الخبراء قالوا إن التصنيف - سواء أكان ضد المجموعة المصرية الأصلية أو الجماعات المماثلة في جميع أنحاء المنطقة – قد يعقد الدبلوماسية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن هذا ما يقلل منه ترامب.

المظاهرات والاحتجاجات

تأسست جماعة الإخوان عام 1928 على يد حسن البنا ، وكانت المنظمة الإسلامية الأكثر نفوذًا في العالم.

وحاول الإخوان أسلمة المجتمع من خلال تعزيز مفاهيمهم عن الشريعة والقيم والأخلاق.

ولطالما جمعت بين الوعظ والنشاط السياسي والرعاية الاجتماعية لتحقيق هذا الهدف.

اكتسبت الجماعة الشرعية بين جمهورها الأساسي ، الطبقة الوسطى الدنيا ، باعتبارها المقاومة المنظمة الأكثر فعالية ضد الاحتلال البريطاني لمصر (1882-1952).

لكن بعد ثورة يوليو وإزالة النظام الملكي الذي كانت تدعمه بريطانيا، رفضت جماعة الإخوان رؤية الجيش لمصر كقائد للبلاد، وأرادت الانقلاب على رغبة الشعب فنبذها الشعب من جديد.





في عام 1954 ، حاول عضو مشتبه به في جماعة الإخوان اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وهو ما أدى إلى عقاب المتورطين.

وكان من بين المعتقلين عضو في جماعة الإخوان يُدعى سيد قطب ، الذي طور عقيدة الكفاح المسلح ضد الأنظمة في مصر وخارجها ، وقد وفر عمله الأسس للعديد من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة.

و غالبًا ما يستشهد القادة المتطرفون بقطب ، الذي تم شنقه في عام 1966 ، والذي يقول إن الحكومات التي لا تستند إلى الشريعة هي مرتدة وبالتالي أهداف مشروعة للجهاد.

نحو سياسة واقعية

ومع تأثير قطب ظهرت جماعات التطرف التي اغتالت الرئيس أنور السادات ، بعدما كان سمح للجماعة بالوعظ والدعوة.

مبارك والانتخابات النيابية

وبعد رحيل السادات أجرت مصر انتخابات برلمانية، و شارك المرشحون المنتمون إلى جماعة الإخوان لأول مرة في الانتخابات البرلمانية عام 1984 ، حتى مع استمرار حظر الحزب رسميًا.

وفاز تحالف مع حزب الوفد المعترف به رسميًا ، والذي يدافع عن القومية والليبرالية الاقتصادية ، بـ 65 من أصل 450 مقعدًا في البرلمان.

وفاز مرشحو الإخوان ، الذين ترشحوا كمستقلين، بمزيد من المقاعد ، مشكلين أكبر كتلة معارضة.

الإخوان في البرلمان

ظهرت جماعة الإخوان كقوة سياسية مهيمنة في مصر بعد إقالة مبارك من منصبه وسط احتجاجات حاشدة في فبراير 2011.

كانت القدرة التنظيمية للإخوان لا مثيل لها ، لكن انتصارات الجماعة الانتخابية شوهت نفسها بسبب صراعهم على السلطة.

كانت المعارك حول صياغة دستور جديد نقطة اشتعال خاصة.

في الانتخابات البرلمانية عام 2012، فاز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بما يقرب من نصف المقاعد في مجلس النواب (مجلس الشعب) وتولى الموالون لها 84 في المئة من المقاعد.

التحضير للرئاسة

وفي مواجهة قوة الإخوان ، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا في يونيو 2012 أدى إلى حل مجلس الشعب.

قبل تنحي مبارك مباشرة ، قالت جماعة الإخوان إنها لن تسعى إلى الرئاسة ، لكنها مع ذلك رشحت خيرت الشاطر ، نائب رئيسها ، كمرشح.

بعد أن تم استبعاد الشاطر ، حل محله مرسي، في منافسة حسمت الاختيار ضد أحمد شفيق - الذي كان وزيرًا في الحكومة خلال سنوات مبارك ورئيس الوزراء لفترة وجيزة بعد يناير 2011.

الإخوان في الحكم

مع حل مجلس النواب ، كان مرسي يتمتع بالسيطرة التنفيذية والتشريعية على الحكومة.

في أواخر نوفمبر 2012 ، أعلن مرسي نفسه ، ومجلس الشورى (سابقًا هيئة استشارية بدون سلطة تشريعية) ، والجمعية التأسيسية (التي كُلفت بكتابة دستور جديد) محصنة من المراجعة القضائية.

برر مرسي هذه الخطوة بالقول إن القضاء وجزء كبير من الجهاز البيروقراطي في الدولة يهيمن عليه رجال مبارك، ولكن بعد رد فعل جماهيري غاضب، بما في ذلك مظاهرات عارمة، ألغيت القرارات.

كما أثار الدستور الجديد الذي وضعه الاخوان الجدل، لهضمه كثير من الحقوق كعدم حرية الكلام والعبادة ، واعطاء الرئيس سلطات واسعة.





و تمت الموافقة على الدستور بأغلبية 64 في المائة في استفتاء عام ، لكن ثلث الناخبين فقط هم من صوتوا.

استمر النزاع بين مرسي والقضاء في مارس 2013 ، عندما ألغت المحكمة الإدارية العليا مرسومًا رئاسيًا دعا إلى انتخابات برلمانية في أبريل، وشكك في دستورية أحكام قانون الانتخابات.

وكانت المعارضة قد دعت في السابق إلى مقاطعة التصويت.

انتقد العديد من المحللين تكتيكات مرسي باعتبارها غير معبرة عن الأغلبية ، وتجمع المصريون حول جماعة تمرد ، التي جمعت 22 مليونًا توقيعًا على عريضة تطالب مرسي بالتنحي.

وبينما احتشد ملايين المتظاهرين في الشوارع ، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنذارًا لمرسي​، منحه ثمان وأربعين ساعة لتلبية مطالبهم.

في 3 يوليو 2013 ، استجاب الجيش بقيادة وزير الدفاع وقتها الرئيس حاليًا، عبد الفتاح السيسي لرغبة الشعب ، وأدان القضاء مرسي وعلق الدستور الجديد.

الإخوان بعد طردهم من الحكم

حظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين، وهذا ما جعلها تتبع العنف كبديل للتفاهم، وشنت الجماعات الإرهابية عمليات إرهابية كثيرة.





مابعد الإخوان

يقول محللون إن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد ينقسمون إلى فصائل متطرفة ويلجأون إلى العنف.

قطر وتركيا

أقامت قطر وتركيا علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وفروعها ، واستقر العديد من أعضائها في هذين البلدين.

في المقابل ، عملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على معاقبة الحركات المرتبطة بالإخوان.

بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2019، وجه البيت الأبيض مسؤولي الأمن القومي بملاحقة الاخوان وتصنيفهم كإرهابيين، وهو ما قد يعرض الآلاف من أتباع الحركة لعقوبات أمريكية محتملة تنالهم، وتؤكد على دعم الحكومة المصرية في مواجهتهم.



