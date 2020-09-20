أخبار التوك شو.. نقل الموظفين للعاصمة.. أداة مخابراتية غير معلومة.. 45% تخفيضا للتصالح

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التوك شو، على مدار الساعات الماضية، نرصد لك أبرزها في السطور التالية:









قالت الإعلامية هند النعساني، إن الأسر المصرية بصدد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مقدمة التهنئة لكل الطلاب الناجحين في العام السابق، ووجهت رسالة إلى الطلاب غير الموفقين: "إن شاء الله تنجحوا ولسة قدامك فرصة ومتندمش واعمل اللي عليك".









وأضافت الإعلامية هند النعساني، خلال حلقة برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "النجاح والتفوق يحتاجان مثابرة وإصرارا وصبرا"، لافتة إلى أنه مع بداية كل عام دراسي جديد تكون هناك استعدادات خاصة من قبل الأمور والطلاب، وهذا من خلال دفع مصاريف المدرسة والزي الموحد والادوات المدرسية المختلفة وغيرها من الأمور".









ونوهت بأن هذه الأمور تتطلب مصاريف وميزانية كبيرة لاستيفاء طلبات كل من الطلاب والمدارس، مشيرة الى ان الدولة تحاول التخفيف من الاعباء على المواطن من خلال اقامة معارض ومبادرات تقدم مستلزمات واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.









نصح الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بالإكثار من شرب المياه، خاصة في فترة الصباح،وشرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه في اليوم.









وأضاف الدكتور هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية، لـبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، أن من ضمن العادات الصحية للعناية بالبشرة في فترة الصباح، تناول الخضراوات التي تحتوي على معادن وفيتامينات، مهمة للبشرة.









وأشار "الناظر"، إلى أنه يفضل استخدام صابونة الجلسرين للبشرة، نظرا لأن مادة الجليسيرين آمنة على البشرة، وليست لها أضرار جانبية.









علّق الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف وزارة الأثار 14 تابوتًا جديدًا في منطقة سقارة ، قائلًا: "ما نراه على سطح الأرض من آثار لا يعدل إلا 40% فقط مما تحويه باطن الأرض من آثار" .









وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، أن منطقة سقارة مهمة جدا من حيث الاكتشافات الاثرية، موضحا أن عمليات الكشف عن الآثار بدأت في إبريل عام 2018 ، وتم اكتشاف مخبأ للحيوانات والطيور المحنطة، وأشياء نادرة أخرى، مثل موميات وحيوانات غريبة .









وأشار "وزيري" ، إلى أن موسم الحفريات بدأ منذ الأول من أغسطس، وما تم اكتشافه مؤخرًا، هو جزء من مجموعة اكتشافات أخرى، منها زير وموميات تعوض للأسرة الـ 26





قال أبو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي بجريدة الاخبار، إن ادارة النادي الأهلي تتيح لأي مدير فني أو مدرب مناخ مناسب لإخراج كل ما لديه من إبداعات، لافتا إلى أن عدم الاستقرار الإداري في أغلب الأحيان يؤثر على الجهاز الفني "وبيعمله شوشره".





وأوضح أبو الوفا الخطيب، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالرغم من الاختلاف الكبير الذي حدث في بداية التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني للأهلي، إلا أنه استطاع أن يثبت جدارته وشخصيته القوية في تشكيل اللاعبين، وخروج أفضل ما فيهم في المكان الصحيح لكل منهم.









وأضاف أن فايلر أثبت جدارته في اول مبارياته مع الفريق، مما انعكس بشكل سريع على استقرار اللاعبين، وحقق الفوز 17 مباراة متتالية للاهلي في الدوري.









قال أكرم سامي، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات موحدة لميكنة المشروع.









وأضاف "سامي"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة وصلت في أول 6 أشهر من عام 2019 إلى 153 ألف إجراء ضمن مراحل تطوير الميكنة.









وأشار مدير وحدة الميكنة إلى أن المرحلة الثالثة لمشروع قوائم الانتظار شملت الوصول للمريض بأسرع ما يمكن، وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المرضى وطلب العلاج.













أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الجديدة، أن زيارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، للعاصمة الجديدة باستمرار، تعطى دفعة للأمام، موضحًا أنها تحمل دائما فرصة لمراجعة المواقف وحل المشكلات المختلفة .









وأضاف العميد خالد الحسيني، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى ، أنه من المقرر في العام الجاري، أن ينقل جميع العاملين في الجهاز الحكومي إلى مقرات وزاراتهم الجديدة بالعاصمة الإدارية.









وأشار المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إلى أنه تم حصر قيمة الوحدات السكنية التي سينقل لها العاملون ، تيسيرًا على المواطن ، والسداد سيتم على حد أقصي 15 عامًا، مؤكدا أنها كاملة المرافق ، وتتميز بالتقنيات التكنولوجية الحديثة .









قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة ليست منبرا إعلاميا ولكنها أداة في يد الاستخبارات القطرية.







وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطر تنفذ سياسة إقليمية ودولية كبرى وهدفها الوحيد هو إسقاط الدولة الوطنية في مصر.





وأشار إلى أن خطتهم المزعومة التخريبية التي يتوهمون جماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذها فى مصر هي تركيع الاقتصاد المصري بعد تحقيقه معدلات ضخمة في النمو الاقتصادي.









عرضت قناة "العربية"، تقريرا عن طريقة سهلة لكشف إصابات كورونا بين الأطفال والشباب.









وأوضح التقرير أن "الغرغرة" هي طريقة جديدة لكشف كورونا، وأن مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا هي التي أطلقت تلك الطريقة، عند الطلاب الذين يتراوح أعمارهم بين 4 إلى 19 سنة.









وكشف مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض أن تلك الطريقة أو الاختبار دقيق تماما مثل اختبارات مسحة الأنف ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال.









ولفت التقرير إلى أن الاختبار يكون عبارة غرغرة بمحلول ملحي، ويحرك قليلا مع الماء المعقم في الفم ثم يوضع في أنبوب صغير.









قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تعليمات رئاسة الوزراء كان تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء 50 جنيهًا للقرى على كل المحافظات .









وأوضح "الأنصارى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن تعليمات رئاسة الوزراء كانت أيضًا 25% تخفيض فى حالة الدفع المقدم بالإضافة لثلاث سنوات تقسيط بدون فوائد.









وأشار إلى أن المحافظة قامت بعمل تخفيضات عدة مرات بدأت بـ 20% ثم 25% ليصل إجمالى التصالح 45%.













وجهت الإعلامية مفيدة شيحة نصيحة للرجال، على الهواء، حيث حذّرتهم من التحدث عن علاقاتهم السابقة، أمام زوجاتهم .









وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة ، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ،المذاع على فضائية سي بي سي ، أن الستات تتأثرن كثيرا بكلام الرجال عن علاقاتهم السابقة ، ولا ينسين الحديث ، ويتسبب ذلك أحيانا بنوع من الغيرة والشك .





وأشارت "شيحة" إلى أنه في حالة رغبة الرجل في التحدث عن الماضي ، فمن الأفضل أن يوضح لزوجته بأنه نسى تلك المرأة ، أو لا يتجمل به ويتحدث عن مدى حبه لها ، في الماضي، مؤكدة أن المرأة في الغيرة "مش عاقلة".



