بحث التعاون بين جامعة عين شمس وبنك التنمية الصناعية

التقى صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفدا من ممثلى بنك التنمية الصناعية والذى ضم ممثلاً عاماً لقطاع المشروعات الكبرى وممثلاً عاماً لقطاع الموارد البشرية وممثلاً عاماً لقطاع تكنولوچيا المعلومات وممثلاً عاماً لقطاع التجزئة المصرفية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك لدعم المشروعات والأبحاث توطين الصناعات المحلية.





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وخلال اللقاء أكد ممثلو البنك على حرصهم على التعاون مع الجامعة وتحقيق تعاون مشترك يصل للشراكة لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المدنى، فالبنك يدعم تمويل المشروعات والأبحاث ويعمل على توطين الصناعات المحلية مؤكدا ان التعاون بين البنك وجامعة عين شمس العريقة سيعد تعاونا يشهد نجاحات جديدة تختلف عن ايه تعاونات نجحت بين البنك وأى مؤسسة اخرى .



