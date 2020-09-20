مقترح كويتي جديد بشأن القادمين إليها.. تفاصيل

وجهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي طلبا الى وزارة الصحة في البلاد بضرورة تخفيض الحجر الصحي إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما.









وشددت في المنشور الذي أرسلته الي وزارة الصحة الكويتية وحصل صدي البلد علي نسخة منه، علي ضرورة التزام كل القادمين الي الكويت بكافة الإجراءات الصحية اللازمة ولاسيما فحص " بي سي آر".









وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن المقترح الذي تقدمت الي وزارة الصحة يأتي لتقليل الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران في البلاد وكذلك لإعادة الدورة الاقتصادية في الكويت نحو الطريق السليم.









وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني الي ان دول المنطقة تقوم بإلغاء او تقليل فترات الحجر في حال وجود شهادة " بي سي آر".