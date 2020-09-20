انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى 5 محافظات

انطلقت اليوم الأحد سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة - القليوبية) ، بواقع (4) أطنان لمحافظة (الفيوم) ، و (3) أطنان لكل من محافظة (بني سويف – القاهرة – الجيزة - القليوبية). وذلك للأسبوع السابع على التوالي .





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .





وشددت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .





واجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 20 / 9 / 2020م بالسادة مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس، وخلال الاجتماع أكد معاليه على ما يلي:





1.التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي .

2.متابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها .

3.متابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة .

4. متابعة تنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة.

5.التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية.

6.تطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة ، وهي :





1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك .





2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.





3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه .





4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .





5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .





6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .





7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش , أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .





8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .





9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينين من الأوقاف ، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .





وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر , وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.



