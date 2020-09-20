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ثقافة

مصادر بالثقافة تكشف موعد عودة المكتبات المتنقلة في الشوارع

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:45 م
مكتبة متنقلة - أرشيفية
مكتبة متنقلة - أرشيفية
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طارق موسى

أكدت مصادر بوزارة الثقافة أن مشروع مكتبات الأسرة المتنقلة المنتظر عودته، يجرى الآن تدريب الاطقم التى ستعمل عليه وتدريبها على التعامل مع العربات المتنقلة التى ستستخدم فى المشروع والتى تنتجها وزارة الإنتاج الحربى بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الوزارة منذ العام الماضى .

 وزيرة الثقافة تكرم رموز وأسر رواد الفن في متحف القومي للمسرح الأربعاء

واضافت المصادر لـ  "صدى البلد" أن العربات المتنقلة ستظهر فى شوارع وميادين القاهرة فور استلامها من وزارة الانتاج الحربى، حيث أن العمل مازال جاريا على انتاجها، وفور استلامها ستعمل الوزارة على تزويدها بالكتب ونشرها فى القاهرة ومنها للمحافظات المختلفة لنشر الثقافة والمعرفة فى ربوع مصر، وضمان العدالة الثقافية، موضحة أن موعد استلامها قد اقترب  .

 

كانت وزارتا الثقافة و الدولة للإنتاج الحربي ، قد اتفقا العام الماضى على تجهيز وإنشاء المسارح ومكتبات الأسرة المتنقلة، وذلك فى إطار تقديم وزارة الإنتاج الحربى الدعم اللازم لوزارة الثقافة في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية

 

وكانت وزيرة الثقافة قد أكدت ، أن ما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأي أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل سواء من خلال زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفني لدعم الفرق الفنية بالمحافظات او توفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة.

 

كما  أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

 

 

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