الهدهد لأئمة ليبيا بدورة "خريجي الأزهر": الحفاظ على الوطن مسئولية الجميع

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المواطنة وحب الوطن سنة نبوية وغريزة فطرية، وهذا ما رأيناه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال: والله إنك أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت قط. فعز عليه خروجه من بلده ووطنه وأرضه، موضحًا أن كل إنسان عليه واجب شرعي في حماية الوطن، والحفاظ عليه وعلى مقدراته.





وأشار الهدهد، خلال محاضرته التي ألقاها في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إلى أن مسئولية الحفاظ على الوطن واجبة على جميع المواطنين، وهي قربة لله، والتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات، فلا يكون حب الوطن بمخالفة القوانين والاحتيال علي الأنظمة فيجب أن نلتفت إلى واجب الوطن علينا ولا بد من أن نرفع وطننا ونقف ضد من يريد تدميره.



