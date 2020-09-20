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رياضة

احتفال كبير حال الفوز بأفريقيا.. الأهلي يكرم الفرق الرياضية الفائزة بالبطولات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:49 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
 سادت حالة من الإرتياح داخل الأهلي بعد حسم لقب الدوري رسميًا كتتويج للعمل في صمت وتحمل الضغوط الكبيرة التي تحاصر المجلس والجماهير والتعدي غير المبرر طوال الموسم علي حقوقه.

وقال مصدر بإدارة النادي أنهم تحملوا ما لا يطيقه بشر من تجاوزات وصلت إلي مرحلة الذمم ولكنهم قادوت المركب الي بر الأمان ولا يزال هناك تحدي أهم وهو لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن مجلس الإدارة ركز على لم شمل الفريق بعد العديد من المشكلات التي تم تصديرها وأنزلق فيها -بدون وعي- بعض أبناء النادي بهدف تعطيل المسيرة وخرجوا عن الإطار وتم توجيه الشكر لهم وهناك من رحل بحثًا عن المال بل وتجاوزا في حق المكان الذي صنع أسمهم وشهرتهم ونجوميتهم.

وأوضحت أن الخطيب يتنظر موقف الفريق في بطولة دوري أبطال افريقيا بهدف تنظيم حفل كبير لتكريم الفرق الرياضية بالنادي التي حصلت علي بطولات محلية وقارية في الموسم الجاري.
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