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رياضة

السويسري فايلر غاضب من شائعات رحيله عن الأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:50 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حملة الشائعات التي تطارده طوال الفترة الماضية وتتحدث عن رحيله عن القلعة الحمراء ، وقال فايلر في تصريحات عقب مباراة الأهلي والمقاولون انه لن يرد علي ما يتردد من شائعات تتعلق بقرب رحيله عن القلعة الحمراء .

وأضاف:"لا اهتم بما يتردد من شائعات عن رحيلي من الأهلي وتركيزي ينصب على دوري أبطال أفريقيا"، وتحدث المدرب السويسري مع مساعديه حول غضبه الشديد من كم الشائعات التي تلاحقه منذ فترة ولكنه يرفض الرد عليها.

وأوضح لمساعديه انه يركز فقط علي عمله داخل الملعب ولا يهتم بما يتردد حوله وهدفه الوحيد هو تطوير اداء فريقه والإستعداد الجيد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتابع أن هناك أربعة أسابيع متبقية على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وهي فترة كافية للوصول إلى أعلى مستوى من الناحية الفنية والبدنية.
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