لطلاب الدراسات العليا 2020.. كل ما تريد معرفته عن درجة الدكتوراه والماجستير بكلية علوم عين شمس

يقبل كثير من طلاب الدراسات العليا على الدراسة بكلية العلوم جامعة عين شمس للحصول على درجتي الماجسيتير والدكتوراه في العديد من المجالات المتخصصة.





وينشر "صدى البلد" القواعد والشروط اللازمة للقبول في الدبلومة :





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1- دبلوم الكيمياء التحليلية :

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية أن تكون دراسته لدرجه البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت

1- الكيمياء لمدة أربع سنوات. 2 - الطبيعة لمدة لاتقل عن سنة واحدة





2- دبلوم الكيمياء التطبيقية :

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الكيمياء.





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3- دبلوم الجيولوجيا التطبيقية:

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا التطبيقية أن تكون دراسته لدرجه البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة الجيولوجيا لمدة أربع سنوات.





4- دبلوم الطبيعة الارضية:

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الطبيعة الارضية أن تكون دراسته لدرجـــــــــــه البكالوريوس قد تضمنت مواد الطبيعة والجيولوجيا والرياضيات فى مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذا الدبلوم





5- دبلوم الميكروبيولوجيا:

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الميكروبيولوجى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس قد تضمنت مادتى النبات والكيمياء لمدة أربع سنوات.





6- دبلوم الحشرات التطبيقية

يشترط لقيد الطالب بدبلوم الحشرات التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى علم الحشرات أو علم الحيوان.





7- دبلوم الحشرات الطبية:

يشترط لقيد الطالب بدبلوم الحشرات الطبية أنت يكون حاصلا على درجه البكالوريوس العلوم فى علم الحشرات أو علم الحيوان.





8-دبلوم التحاليل البيولوجية

بشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم التحاليل البيولوجية فى مجال الطفيليات والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى ان يكون حاصلا على درجه البكالوريوس فى العلوم العام والخاص ( علم الحيوان أو الحيوان والكيمياء أو الحيوان والكيمياء الحيوية) أو على درجة معادلة لها من أى كلية عملية معترف بها.





مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنه واحدة يتفرغ خلالها للدراســــة النظرية والعملية والتدريبية التى يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الاقسام المختصة، وذلك فى المواعيد المقررة لهذه الدراسة

- تعقد امتحانات الدبلوم مرتين فى العام فى المواعيد التى يحددها مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية واذا رسب الطالب فى الامتحان يؤدى امتحان فى المواد التى رسب فيها فقط ولا يسمح بقيد الطالب لاى دبلوم لمدة تزيد عن عامين





وتعرض " صدي البلد " المناهج التى تدرس لنيل الدبلومات وهى:





1- دبلوم الكيمياء التحليلية :

تشمل الدراسة مقررين أساسببن: 1-مقرر فى التحليل بمعدل محاضرتين، 8 ساعات عملية أسبوعيا فى المواضيع الآتية: اطياف المرئيات- البولاروجرافيا- القياس الضوئى- القياس السعرى- قياس الجهد- طرق التحليل باستعمال النظائر المشعة وغيرالمشلعه- الحليل الدقيق- أعمال الزجاج.

2- مقرر متقدم فى الكيمياء بمعدل4 محاضرات، 16 ساعة(عملى) أسبوعيا، ويحتوى الموضوعات الآتية:تحليل الاغذية – التحليل الدقيق للعناصر –تحليل الزيوت والدهون والبويات – تحليل المواد الكربوايدراتية تحليل التربة – تحليل الدخان – تحليل الخميرة – تحليل المواد العضوية فى الصناعات تحليل السبائك





دبلوم الكيمياء التطبيقية 2-

: تشمل الدراسة مقررين أساسيين

- مقرر فى التحليل الالى كما هو موضح فى دبلوم الكيمياء التحليلية 1

- مقرر يختارة القسم بمعدل 4 محاضرات و16 ساعة عملى أسبوعيا

: وتشمل الدراسة موضوعين أو اكثر من الموضوعات الاتية

البوليمرات العالية - الصناعات اللتلورية - الاصباغ –البويات – المواد الملونة - التاكل ـ النشاط السطحى – الحوافز – استخلاص المعادن - الزجاج – الاسمنت – الصناعات الخزفية – الاسمدة

الزيوت والدهون والمواد الشمعية –دباغة الجلود - تكرير البترول – البتروكيمياويات –المواد المنظفة - النشا- التخمير الكحولى ـ الروائح العطرية - تحليل المياة والمجارى والكيمياء الصحية





3- دبلوم الجيولوجيا التطبيقية

تشمل الدراسة المقررات الآتية بواقع6محاضرات ، 4دروس عملية أسبوعيا

جيولوجيا التعدين- جيولوجيا المياة الجوفية- المعادن الاقتصادية- جيولوجيا تحت السطحية- جيولوجيا تصويرية- ميكروسكوبية الخامات- جيولوجيا تركيبية- طرق التنقيب عن الخامات- جيولوجيا الخامات الاقتصادية- جيولوجيا نووية





4- دبلوم الطبيعة الارضية:

تشمل الدراسةالمقررات الآتية بواقع 6 محاضرات ، 4دروس عملية أسبوعيا

(الطرق التثاقلية- الطرق المغناطيسية- الطرق الزلزالية- الطرق الكهربية- الجيولوجيا الحقلية- رياضيات)





5- دبلوم الميكروبيولوجيا

تشمل الدراسة المقررات الآتية بواقع8 محاضرات ، 7دروس عملية أسبوعي

فيروسات- كيمياء حيوية- ميكروبيولوجيا تطبيقية-احصاء حيوى- فطريات خاصة-بكتريولوجياعامة- بكتريولوجيا تطبيقية-فسيولوجيا الفطريات- أمراض نبات- كيمياء التخمرات- استخدام الكائنات الدقيقة فى تجهيز الجلود- التفاعلات التحصينية- الطرق والاجهزة المستخدمة فى الميكروبيولوجيا- طحالب وفسيولوجيا الطحالب.





6- دبلوم الحشرات التطبيقية :

يدرس الطالب أربع مقررات بجانب التقنية بواقع 4 ساعات عملية أسبوعيا وتدريبات حقلية ومعملية لمدة أسبوعين بمعامل وزارة الزراعة





7- دبلوم الحشرات الطبية:

يدرس الطالب أربع مقررات بجانب التقنية بواقع4 ساعات عملية أسبوعيا وتدريبات حقلية ومعملية لمدة أسبوعين بمعامل وزارة الزراعة





8- دبلوم التحاليل البيولوجية

فى مجال الطفيليات والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى: تشمل الدراسة المقررات التالية بواقع 14 ساعة نظرية و18 ساعة عملية . ــ ويؤدى الطالب امتحانا تحريريا فى خمس ورقات زمن كل ورقة امتحان 3 ساعات بالاضافة الى الامتحانات العملية والشفهية على النحو التالى:





الورقة الاولى: كيمياء الدم والسوائل البيولوجي انزيمات وهرمونات





الورقة الثانية: علم السموم والامان المعملى.علم الدم والامصال





الورقة الثالثة: علم الطفليات والامراض المشتركة.وبائيات ومقاومة الطفليات وناقلات امراض





الورقة الرابعة: ميكروبيولوجى (بكتريولوجى) ميكروبيولوجى (فيروسات – فطريا





الورقة الخامسة: أجهزه وتقنيات معملية دقيقة.احصاء معملى وضبط جودة التحاليل المعملي

ويتم تدرس مادة الحاسب الآلى فى جميع شعب الدبلومات التى تمنحها الكلية وذلك بواقع ساعتين أسبوعيا





- ويشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم من احدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد عملى اخر معترف به من الجامعة ، والا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن جيد، يقبل ايضا للقيد بشعبة الوراثة الطلاب الحاصلين بكالوريوس العلوم تخصص النبات أو الميكروبيولوجي

والمدة اللازمة للحصول على درجة الماجستير عامان على الاقل منذ قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة ، ينظم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص دراسات نظرية وعملية وتدريبية لطلاب الماجستير فى التخصصات المختلفة تستغرق عاما جامعيا على الاقل

ويكلف الطالب باجراء بحوث فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ولا يجوز تسجيل موضوع البحث قبل مضى سته أشهر على قيد الطالب للدراسة ، كما لايجوز التقدم بالرسالة الا بعد مضى سنه من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع.





وتعقد امتحانات الدراسة الخاصة بدرجة الماجستير مرة واحدة فى العام فى المواعيد التى يحددها مجلس الدراسات العليا بناء على اقتراح مجلس الكلية ، ولايسمح لطالب الماجستير التقدم للامتحان أكثر من مرتين على ان يؤدى امتحانا فى المواد التى رسب فيها





وتعين لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة من الاساتذة ذوى الكراسى أو الاساتذة أو الاساتذة المساعدين بالجامعات الحاليين أو السابقين أو من مستواهم من المتخصصين فى مجال البحث، ويكون بينهم المشرف على الرسالة او احد المشرفين اذا تعدد المشرفون ويقدم المشرف تقريرا عن صلاحية الرسالة للعرض على لجنه الحكم. ويقدم أعضاء لجنة الحكم مجتمعين أو فرادى على حسب الاحوال تقريرا عن مدى صلاحيه الرساله يعرض على مجلس الكلية للتوصية لمنح الدرجه.



