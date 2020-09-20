مجلس الدولة : براءة مسئولين بالسياحة من مخالفة الشركات للتايم شير بالفنادق

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة كل من ح.ع كبير ضباط أمن والمشرف علي إدارة اقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، ع.ع رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية ، إ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية ، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير.









صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .









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ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ خرجوا علي مقتضي العمل الوظيفي ، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة ، وكذا اعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار أخرى تملك فندقا عام ٢٠١٥ رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل علي وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق ما من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين.









ولم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015م وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها .









كما نُسب للمحال الثانى ، أنه وافق علي احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية لعدد 64 وحدة التي تم افتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتي 2014م ضمن مذكرته ، أن قيمة خطاب الضمان للقرية بمبلغ 512 الف جنيه باحتسابه علي 64 وحدة فقط واعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ماتم سداده من الضمان نسبة 50% ، مما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملًا .









ونُسب له أيضًا ، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ علي مستوي التايم شير بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة اشهر اعتبارًا من 24/7/2014م مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفنادق والقري السياحية ، كما نُسب للمحالة الثالثة الإهمال في الإشراف علي أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفندق وصعوبة الوقوف علي الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010م.





ورأت المحكمة، أن الأوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام الي المحال الثاني ، ولم تعقب علي صحته من عدمه جهة الادعاء ، وهو الامر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب اليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه .









والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل ، فقد استقرت عقيدتها ان ما نسب اليهم غير ثابت في حقهم وأن تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلًا من الاوراق.









وكان ورد بكتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة الوارد للنيابة الادارية برقم 678 في 2/4/2016م بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير وهي فنادق بالعين السخنة ، وبخليج القرش، بمرسي علم، وارفق بالكتاب ملف التحقيق الاداري رقم 4 لسنة 2016م وزارة السياحة والمتضمن الامر الاداري رقم 3 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لمراجعة الملفات واعداد وتحديث قاعدة البيانات وبعض المخالفات التي انتهت الي ثبوتها بالتقرير المعد من اللجنة.