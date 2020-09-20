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أخبار العالم

الجيش اليمني يستعيد مواقع إستراتيجية في الجوف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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ا ش ا
تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم الأحد، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمس للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استعادت مواقع عسكرية ذات أهمية استراتيجية، قريبة من منطقة بير المرازيق شرق محافظة الجوف، والخط الدولي الرابط بين محافظة الجوف ومأرب مما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي.

وأكد أن المليشيا أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة نتيجة الضربات الموجعة والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية، على يد أبطال الجيش والمقاومة.

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