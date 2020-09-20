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تعليم

توافد 462 طالبا على معامل التنسيق اللكتروني بجامعة عين شمس

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:36 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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حسام الفقي

استقبلت اليوم الأحد، معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس  طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وسط استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وذلك وفقًا لتوجيهات ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وتوافد فى اليوم الرابع  من أيام المرحلة ما يقرب من 462 طالبا وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس جهزت ١٣ معمل حاسب آلي  لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع . 


ومن المقرر أن تستمر معامل التنسيق الالكتروني فى استقبال طلاب المرحلة الثالثة حتى يوم الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.

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