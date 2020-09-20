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أخبار العالم

الغرامة تصل لــ 200 ألف درهم.. النيابة الإماراتية تحذر من عرض وبيع الحيوانات المريضة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:45 م
النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية
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محمود نوفل
أصدرت النيابة العامة الاتحادية بدولة الإمارات، بيانا عاجلا لتحذير أصحاب ومربي الحيوانات من عرض أو بيع أي حيوانات مريضة أو تظهر عليها معالم الإصابة أو الهزالة الجسمانية أو خلطها بأنواع حيوانات أخرى، مشيرة إلى أن القانون تضمن حزمة عقوبات يتم إيقاعها على كل المخالفين.


وذكرت النيابة الإماراتية عبر فيديو توعوي نشرته على نافذتها على "تويتر"، إن المادة 10 من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، نصت على حظر القيام بأي شكل من أشكال التعدي على الحيوانات أو خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع أو عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشف بشكل تام».
 

وأوضحت النيابة، أنه وفقا لمواد العقوبات الواردة في ذات القانون فإن المادة رقم 14 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال السابقة مع معاقبة كل من استخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون ترخيص.


ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.


وطالبت النيابة العامة، الجمهور بعدم التردد في التواصل معها عبر كافة الوسائل المتاحة للإجابة على كافة استفساراتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى توفيرها حزمة متميزة من الخدمات الالكترونية المتطورة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لتلبية احتياجات المتعاملين بسهولة ويسر، ودون الحاجة للحضور شخصيًا، حرصًا منها على سلامة أفراد المجتمع.

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