مهندس الصفقات المشبوهة.. القصة الكاملة لمحاكمة ناصر الخليفي بتهمة الرشوة





وبدأت محاكمة ناصر الخليفي خلال الأيام الماضية من قبل القضاء السويسري.





ويستعرض " صدى البلد" القصة الكاملة لمحاكمة ناصر الخليفي:





يواجه ناصر الخليفي تهمة تقديم رشوة " فيلا فاخرة" لجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من أجل تسهيل حصول الشبكة القطرية على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و 2030.





واعترف فالك أمام القضاء السويسري بتلقي أموال من ناصر الخليفي من أجل تسهيل حصول بي إن سبورتس على حقوق كأس العالم، بالإضافة إلى السفر للدوحة رفقة الخليفي لمقابلة أمير قطر.





ووجه القاضي سؤالا لـ ناصر الخليفي قائلا، هل تبلغ ثروتك من 70 إلى 100 مليون جنيه مع عائدات سنوية من 15 إلى 25 مليون دولار، ليرد مضطرا: نعم.





التحقيقات لا تزال جارية في القضية والتي كشفت جزءا من الصفقات المشبوهة التي تبرمها شبكة بي إن سبورتس باعتراف فالك الأمير العام السابق للفيفا، من أجل احتكار جميع البطولات الكبرى في الوطن العربي واستغلال المشاهد.





ووفقا للتقارير فإن عقوبة كل من جيروم فالك وناصر الخليفي قد تصل إلى 5 سنوات، حال ثبوت إدانتهم.

يواجه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك شبكة بي إن سبورتس القطرية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شبح السجن، بتهمة الرشوة.