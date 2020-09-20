14 مرشحا تقدموا بأوراقهم منذ فتح باب الترشيح لمجلس النواب في الوادي الجديد

اعلن المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد ، الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تلقي طلب واحد ترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في اليوم الرابع منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح الخميس الماضي.





وقال إن إجمالي عدد طلبات الترشيح حتى اليوم 14 مرشحًا، بواقع 7 للدائرة الأولى و7 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، كما أنه سيجري إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

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وأوضح فاروق أن الفصل في الطعون بمحكمة القضاء الإداري لمدة 3 أيام من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بينما سيجري إعلان القائمة النهائية للمترشحين يوم 5 أكتوبر 2020م، على أن يكون آخر موعد للتنازل يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، ويجري نشر التنازلات في صحيفتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر 2020، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل.





وشهد اليوم الأحد ترشح عاطف علوي محمد، بدائرة الداخلة والفرافرة وبلاط، ليصبح إجمالي المرشحين بالدائرتين 14 مرشحا فرديا.





يذكر أن المحافظة تضم دائرتين الأولى قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، والدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، وكل دائرة مرشح فردى وآخر قائمة ليصبح إجمالي عدد المقاعد الفردي والقائمة بالمحافظة 4 مقاعد بمجلس النواب.