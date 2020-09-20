فى أول أيام استقبال أعضاء مجلس الشيوخ.. 141 نائبا ينهون اجراءات استخراج الكارنيه

انهى حوالى 141 عضوا بمجلس الشيوخ استخراج كارنيه المجلس اليوم وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، عصام هلال امين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى واحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.





وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد غدا.





كان المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ أكد اليوم في تصريحات صحفية ان استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الايام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحضور اليوم وغدا لاستخراج كارنيه العضوية.