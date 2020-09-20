غضب بسبب تراجع النتائج .. طوارئ فى إنبي قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



ويسعى إنبي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الدراويش غدا نظرا للرغبة فى الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخري عقب الهزيمة الأخيرة أمام حرس الحدود.



وتلقى إنبي هزيمة مفاجئة من قبل حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل إنبي.





ويرى مسئولو إنبي أن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في الفترة ما قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين.





ويأمل مسئولو الفريق في عودة النتائج الجيدة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة كما كان عليه الأمر في الدور الأول، والذي شهد تواجد الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى.