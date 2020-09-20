AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غضب بسبب تراجع النتائج .. طوارئ فى إنبي قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:53 م
حلمى طولان مدرب إنبي
حلمى طولان مدرب إنبي
Advertisements
عمرو الحلوانى

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويسعى إنبي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الدراويش غدا نظرا للرغبة فى الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخري عقب الهزيمة الأخيرة أمام حرس الحدود.

وتلقى إنبي هزيمة مفاجئة من قبل حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل إنبي.


ويرى مسئولو إنبي أن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في الفترة ما قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين.


ويأمل مسئولو الفريق في عودة النتائج الجيدة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة كما كان عليه الأمر في الدور الأول، والذي شهد تواجد الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للهروب من شبح الهبوط .. فاسيليو يطالب لاعبي وادي دجلة بالفوز على الإسماعيلي

كورونا رايح جاي.. القصة الكاملة لـ أزمة عينات لاعبي المصري ولماذا تراجع اتحاد الكرة؟

طولان يحذر لاعبي إنبي من انتفاضة أسوان قبل مواجهة اليوم

القوة الضاربة .. طولان يستقر على تشكيل إنبي لمواجهة أسوان بالدوري

الأجانب خيبوا آمال الإسماعيلي.. انقسام في مجلس "عثمان" حول اختيار خواجة جديد لقيادة الدراويش

الزمالك يصطدم بـ إنبي اليوم في مواجهة الثأر بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

بعد تجديد رخصة القيادة| محمد رمضان يوجه رسالة إلى إدارة المرور

خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة

أحمد حسن يكشف العائدين للأهلى نهاية الموسم .. ويرشح نجم إنبي

دعاء البحث عن شيء مفقود .. يساعدك على إيجاده بسرعة

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

افضل شهادات استثمار في مصر 2020 .. البنك الأهلي والبريمو ستار وأميرالد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين برفقة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW

بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6