قبل المواجهة | سموحة يتابع لقاءات المصري.. وسامي: لدينا لاعبون على أعلى مستوى

على مشاهدة بعض المباريات الأخيرة التي خاضها المصري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التي يخوض بها المصري لقاءاته الأخيرة .

وأبدى المدير الفنى غضبه الشديد من الشائعات التى بدأت تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الاستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعض من هواة إثارة المشاكل يخططون لهدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.









وأضاف أن سموحة يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدورى ولكن لديهم رغبة فى إعادة سموحة للقمة من جديد.