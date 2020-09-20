قبل المواجهة | سموحة يتابع لقاءات المصري.. وسامي: لدينا لاعبون على أعلى مستوى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة
لمواجهة نظيره المصري غدا" الاثنين" في المباراة التي تجمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .
ويختتم الفريق الكروى الأول بنادى
سموحة، تدريباته اليومية على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق المصرى.
وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق على مشاهدة بعض المباريات الأخيرة التي خاضها المصري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التي يخوض بها المصري لقاءاته الأخيرة .
وطالب أحمد سامي لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية من أجل التواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري
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وأبدى المدير الفنى غضبه الشديد من الشائعات التى بدأت تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الاستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعض من هواة إثارة المشاكل يخططون لهدم الاستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.
وأضاف أن سموحة يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدورى ولكن لديهم رغبة فى إعادة سموحة للقمة من جديد.