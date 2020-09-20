مجموعة الصعيد.. بني سويف يبث الرعب في المظاليم بخماسية فى شباك ديروط.. تعرف علي النتائج





وجاءت نتائج اليوم كالتالي :





بترول اسيوط 2-0 الاعلاميين

سوهاج 1-0 تليفونات بني سويف

المنيا 2-1 الفيوم

بني سويف 5-2 ديروط





وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت تأجيل مباراتي الألمونيوم وطهطا، ونادي الشبان المسلمين بقنا مع البنك الأهلي، لتقام الغد الاثنين، ضمن مباريات الجولة 18 بالمجموعة الأولى لمنافسات دوري القسم الثاني.

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الجهات الأمنية.





ترتيب المجموعة بعد مواجهات اليوم

1- بني سويف : 38 2- البنك الاهلي : 35 3- الالومنيوم : 32 4- شبان المسلمين : 31 5- بترول اسيوط : 28 6- سوهاج : 25 7- تليفونات بني سويف : 23 8- المنيا : 22 9- الاعلاميين : 20 10- الفيوم : 18 11- ديروط : 11 12- طهطا : 10

أنتهت مباريات اليوم من منافسات الجولة ال18 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد ، يأتى ذلك بعد غياب أكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .