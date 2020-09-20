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منوعات

نهاوند سري تحتفل بتتويج الأهلى بلقب الدورى 42 فى تاريخه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:13 م
نهاوند سري
نهاوند سري
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محمد بدران

حرصت،  الإعلامية نهاوند سري المذيعة بقناة النادي الأهلي، على تهنئة جمهور النادي، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم رقم 42.

ونشرت نهاوند سري صورة من خلال خاصية "استوري" عبر حسابها على موقع"إنستجرام" وعلقت : "الدوري 42😘".

وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

نهاوند سري تحتفل بتتويج الأهلى بلقب الدورى 42 فى تاريخه
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