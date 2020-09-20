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العميد سمير راغب: جرائم حماس بحق الفلسطينيين أخطر من الاحتلال.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:10 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية، إن ما يطلق عليها عناصر المقاومة وجناح المقاومة في غزة تحولوا من المقاومة كسبيل للتحرير إلى المقاومة كمنفعة ومغانم وليس بغرض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف العميد سمير راغب خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن حركة حماس مستفيدين من وجودهم فى الساحة السياسة  لتلقيهم المعونات والتبرعات.

وتابع رئيس المؤسسة العربية، أن حركة حماس لا تقاوم إقامة الدولة الاسرائيلية ولكن يقاومون ويعتقلون ويقتلون الفلسطينيين أنفسهم وهذا شئ أخطر من الاحتلال على الفلسطينيين.

وأوضح العميد سمير راغب، أن ما قامت به حركة حماس من قتل وتنكيل وتعذيب وأعتقال سوءا كان فى خصومها فى حركة فتح أو المدانين أو المعارضيين جعل العالم يستغرب من تلك الأفعال.
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