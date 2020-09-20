قبل ساعات من الإعلان.. بالأرقام فيريرا المدرب الأفضل لقيادة الزمالك

من هو مدرب الزمالك القادم؟ سؤال تكرر كثيرا على لسان الزمالكاوية في الأيام القليلة الماضية بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل مفاجئ تاركا خلفه المزيد من الحيرة والكثير من التساؤلات حول ماهية الخليفة الجديد!.





بدأت أسماء المدربين الأجانب في الظهور، واستمرت حالة التكهن لكن دون أي إعلان رسمي، حيث تفاوضت إدارة الزمالك مع السويسري كريستيان جروس لتولي المهمة لكنه اعتذر، حيث أرجع وكيله السبب إلى تعرض جروس لأزمة صحية وحاجته لعملية جراحية.





في النهاية وبعد كثير من الجدل والتساؤلات، انحسرت أسماء المرشحين إلى اثنين فقط، حيث أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المفاوضات ‏جارية من أجل التعاقد مع مدير فني جديد، على أن يكون الإعلان الرسمي للمدرب الجديد، مساء اليوم، ‏عبر شاشة قناة الزمالك.





وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة "الزمالك"، «نتفاوض مع فيريرا معشوق الزملكاوية، ‏ومدرب آخر لديه سيرة ذاتية قوية».‏





معشوق الزمالكوية





يعد المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، واحدًا من أفضل المدربين الأجانب الذين قادوا الزمالك في الألفية الجديدة، حيث نجح -عقب توليه التدريب في فبراير 2015- في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، لكنه خرج من الكونفدرالية من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من النجم الساحلي بنتيجة 5-4.





عقب الهزيمة من الأهلي في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، دخل البرتغالي في صراع شرس مع رئيس القلعة البيضاء، بعدما وصفه الأخير بـ"الفاشل"، وخاض بعدها الزمالك 4 لقاءات تحت قيادة فيريرا قبل أن يرحل إلى بلاده لقضاء عطلة، أبلغ خلالها النادي بفسخ تعاقده مستغلًا عدم حصوله على مستحقاته.





حصاد فيريرا





9 أشهر وبضع أيام هي المدة التي أمضاها فيريرا في قيادة الفريق الأبيض -والتي تعد أطول مدة قضاها مدرب أجنبي في عهد مرتضى منصور- حقق خلالها الزمالك الثنائية التاريخية التي لم ينجح فيها منذ قرابة 40 عامًا، حيث فاز بالدوري وكأس مصر، ووصل للدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وخاض المدرب البرتغالي صاحب الـ 69 عاما، خلال مشواره مع الزمالك 33 مباراة فاز خلالها في 25 وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات فقط، حيث تعد أرقام فيريرا هي الأفضل مقارنة بالعديد من المدربين الذين سبق لهم قيادة الفريق الأبيض.





وعلى مستوى البطولة الأفريقية، حقق الزمالك 10 انتصارات، 3 هزائم وتعادل وحيد، وفي الدوري الممتاز لعب الفريق 18 مباراة فاز خلالها في 13 وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط "من بينها مباراة الأهلي".





وفي الكأس فاز مبارياته الأربع لكن الفوز الفعلي بنتيجة الوقت الأصلي للمباراة كان في مباراتين كما تعادل في مثلهما، وخسر مباراة أخرى وهي بطولة كأس السوبر المحلي أمام الأهلي.





رحيل كارتيرون





يأتي ذلك بعد واقعة مفاجئة لكنها ليست جديدة من نوعها داخل القلعة البيضاء، رحل المدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون، مدرب الزمالك أو "هرب" كما وصفه رواد السوشيال ميديا وجماهير الفريق بعد فسخ عقده من النادي ودفع الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف جنيه.





لم يتضح بعدها السبب الحقيقي وراء هذا الرحيل المفاجئ والذي برره الفرنسي بأنه يتعرض لضغط داخل النادي وسوء معاملة من قبل رئيس الزمالك مرتضى منصور.





في حين يرجح البعض سبب رحيل الفرنسي إلى العرض الذي تلقاه من نادي التعاون السعودي، خاصة أنه لم ينتظر طويلا بعد الرحيل، ليوقع بعدها مباشرة مع النادي السعودي براتب قدره 90 ألف دولار شهريا، بزيادة 25% عن قيمة عقده السابق مع الأبيض.





وتولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.



