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أخبار العالم

بريطانيا تزيد من رحلات الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:13 م
طائرات بريطانية على
طائرات بريطانية على الحدود الروسية
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على صالح
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر استخباراتي رفيع، لم تذكر اسمه، قوله، إن المعلومات التي تم الحصول عليها من الدوريات من قبل مقاتلات سلاح الجو الملكي والسفن الحربية التابعة للبحرية الملكية بالقرب من حدود روسيا؛ ستساعد خبراء وزارة الدفاع البريطانية على تحديد نقاط ضعف موسكو و"السعي لاستغلالها".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى إرسال 28 طائرة حربية بريطانية، من بينها مقاتلات "تايفون" إلى "حدود روسيا على البحر الأسود وقبالة ساحل شبه جزيرة كولا في القطب الشمالي منذ الأسبوع الأخير من شهر أغسطس"، فيما وصفته التايمز بـ "عملية غير مسبوقة لوضع جيش موسكو في موقف دفاعي".


ونقلت وكالة الأنباء عن وزير الدفاع بن والاس قوله، إن هدف دوريات القطب الشمالي هو الحفاظ على "حرية الملاحة" وأن المملكة المتحدة تتحمل "مسؤولية دعم حلفائنا في القطب الشمالي مثل النرويج للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القطب الشمالي".

ويتمتع سلاح الجو الملكي البريطاني بمجموعة متنوعة من القدرات المتطورة للحصول على معلومات استخبارية حيوية في جميع أنحاء العالم. وأضاف "والاس" أننا لا نعلق على التكهنات حول مثل هذه العمليات.

وجاء البيان في الوقت الذي قال فيه الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، يوم الجمعة، إنه خلال العام الجاري، ظهرت طائرات تجسس أجنبية فوق البحر الأسود بنسبة 40 في المائة أكثر من العام السابق، مع كثافة زادت الاستطلاعات الجوية الأجنبية بالقرب من شبه جزيرة القرم بنسبة 61 بالمائة.

في وقت سابق من الشهر الجاري، قال مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي (NDCC) إن مقاتلة Su-27 سارعت لاعتراض الطائرات العسكرية الأمريكية والبريطانية فوق البحر الأسود حيث كانت تقترب من الحدود الروسية.

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