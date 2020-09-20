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توك شو

أحمد صلاح حسني: الكذبة البيضاء لا يقبلها الرجل من المرأة.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:17 م
الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسنى
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ريهام فيكتور
قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن الشخص الذى يقوم بالطبطبة قبل الآخرين هذا شيء لا يعيبه حيث إن الشخص الذى يبدأ بالطبطبة هو شخص واثق من نفسه، كما أنه شخص يتسم بالحنية الشديدة. 

وأضاف صلاح حسنى، خلال تقديمة ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن عبارة "أنت اتغيرت معايا"، هي عبارة حريمى، حيث إنه نادرا ما يقولها الرجال ولكن كثيرا ما يقولها السيدات.

وأشار  الفنان أحمد صلاح حسنى ، إلى أن ، "لجوء الرجل للكدبة البيضاء من أجل الوصول للمرأة هو فعل تتقبله المرأة ولكن إذا لجأت المرأة للكدبة البيضاء من أجل الوصول إلى الرجل فهو فعل لا يقبله الرجل على الإطلاق".
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