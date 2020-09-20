أحمد صلاح حسني: الكذبة البيضاء لا يقبلها الرجل من المرأة.. فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن الشخص الذى يقوم بالطبطبة قبل الآخرين هذا شيء لا يعيبه حيث إن الشخص الذى يبدأ بالطبطبة هو شخص واثق من نفسه، كما أنه شخص يتسم بالحنية الشديدة.





وأضاف صلاح حسنى، خلال تقديمة ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن عبارة "أنت اتغيرت معايا"، هي عبارة حريمى، حيث إنه نادرا ما يقولها الرجال ولكن كثيرا ما يقولها السيدات.



