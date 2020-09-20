بتخفيضات تصل لـ 20%.. كل ما يخص الطالب المصري 10 أيام بمعرض أهلا مدارس

كشف أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، مميزات طرح منافذ المجمعات الإستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص.





وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن معارض أهلا مدارس بالشراكة مع 175 شركة قطاع عام وخاص لتوفير مستلزمات الدراسة.





وتابع:" الجديد في معرض أهلا مدارس هذا العام هو انه يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.





ونوه إلى أن المعرض تم إفتتاحه اليوم الموافق 20 سبتمبر ومستمر حتى 30 سبتمبر، مضيفا:" كل مايخص الطالب المصري والبيت المصري موجود بهذا المعرض بتخفيضات تصل لـ 20%".



