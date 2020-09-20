الطاروطي: دفع عجلة الاستثمار وتعميم الشباك الواحد على رأس اهتماماتي

قال النائب احمد صلاح الطاروطي ،عضو مجلس الشيوخ ، إن دفع عجلة الاستثمار وسرعة تأسيس الشركات علي رأس اهتماماته بمجلس الشيوخ.





واكد الطاروطي في تصريحات صحفية علي هامش، استخراجه كارنية عضوية مجلس الشيوخ اليوم ، أن الحكومة مطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات مشددا علي ضرورة الاسراع بتفعيل خدمة الشباك الواحد.





وأوضح الطاروطي ان تفعيل الشباك الواحد فى مختلف القطاعات والهيئات سيساهم في تسهيل استخراج التراخيص اللازمة للمواطنين فى شتى القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة فى إطار ميكنة الخدمات والتحول الرقمي فى مختلف الوزارات.





وكشف الطاروطي عن إمكانية انضمامه للجنة العلاقات الخارجية ،مشيدا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية العلاقات المصرية مع دول العالم المختلفة.





وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمنى للانتهاء من ميكنة الخدمات، فى مختلف المؤسسات وضرورة تدريب العاملين فى هذه الهيئات على آليات العمل وفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواكبة العصر.





كان نحو ١٤١ نائبا بمجلس الشيوخ انهوا إجراءات استخراج كارنيه مجلس الشيوخ، خلال اليوم الأول لاستقبال النواب مجلس الشيوخ الجدد.





ومن أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، النائب أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وعصام هلال امين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى واحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق ونور هاشم.





وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد غدا



