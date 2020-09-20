الطاروطي: دفع عجلة الاستثمار وتعميم الشباك الواحد على رأس اهتماماتي

قال النائب احمد صلاح الطاروطي ،عضو مجلس الشيوخ ، إن دفع عجلة الاستثمار وسرعة تأسيس الشركات علي رأس اهتماماته بمجلس الشيوخ.
واكد الطاروطي في تصريحات صحفية علي هامش، استخراجه كارنية عضوية مجلس الشيوخ اليوم ، أن الحكومة مطالبة بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات مشددا علي ضرورة الاسراع بتفعيل خدمة الشباك الواحد.
وأوضح الطاروطي ان تفعيل الشباك الواحد فى مختلف القطاعات والهيئات سيساهم في تسهيل استخراج التراخيص اللازمة للمواطنين فى شتى القطاعات على مستوى الجمهورية، خاصة فى إطار ميكنة الخدمات والتحول الرقمي فى مختلف الوزارات.
وكشف الطاروطي عن إمكانية انضمامه للجنة العلاقات الخارجية ،مشيدا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية العلاقات المصرية مع دول العالم المختلفة.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمنى للانتهاء من ميكنة الخدمات، فى مختلف المؤسسات وضرورة تدريب العاملين فى هذه الهيئات على آليات العمل وفقا للوسائل التكنولوجية الحديثة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواكبة العصر.
كان نحو ١٤١ نائبا بمجلس الشيوخ انهوا إجراءات استخراج كارنيه مجلس الشيوخ، خلال اليوم الأول لاستقبال النواب مجلس الشيوخ الجدد.
ومن أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، النائب أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وعصام هلال امين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى واحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق ونور هاشم.
وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد غدا
كان المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ أكد اليوم في تصريحات صحفية ان استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الايام المقبلة مراعاه للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم الحضور اليوم وغدا لاستخراج كارنيه العضوية.