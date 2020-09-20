النائب محمد الحناوي يتكفل بتوصيل الصرف الصحي لـ 50 قرية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت

أطلق النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات لصالح أهالى وجماهير مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة.





وقال "الحناوى"، فى بيان أصدره اليوم، إن أول مبادرة تتمثل فى تنفيذ إجراءات الرفع المساحى والرسومات الهندسية لتوصيل مشروعات الصرف الصحى فى 50 قرية داخل مركزى إيتاى البارود وشبراخيت، مؤكدا أنه سيقوم بتنفيذ إجراءات الرفع المساحى والرسومات الهندسية على نفقته الخاصة والتى تتعدى 5 ملايين جنيه من أجل مساندة جهود الدولة فى الارتقاء بمثل هذه الخدمات الجماهيرية المهمة وتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى بايتاى البارود وشبراخيت.





وأكد النائب محمد هانى الحناوى أنه سيعلن عن مفاجأة كبرى فى مبادرته الثانية خلال الأيام القليلة القادمة تتمثل فى تشغيل الآلاف من شباب محافظة البحيرة داخل واحد من أهم المشروعات الشبابية فى إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالشباب المصرى، موضحا أن المشروع يتم وضع لمساته النهائية للبدء فى تنفيذه.



