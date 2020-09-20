AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب محمد الحناوي يتكفل بتوصيل الصرف الصحي لـ 50 قرية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:26 م
محطات صرف صحى
محطات صرف صحى
Advertisements
يوسف سامح
أطلق النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات لصالح أهالى وجماهير مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة.

وقال "الحناوى"، فى بيان أصدره اليوم، إن أول مبادرة تتمثل فى تنفيذ إجراءات الرفع المساحى والرسومات الهندسية لتوصيل مشروعات الصرف الصحى فى 50 قرية داخل مركزى إيتاى البارود وشبراخيت، مؤكدا أنه سيقوم بتنفيذ إجراءات الرفع المساحى والرسومات الهندسية على نفقته الخاصة والتى تتعدى 5 ملايين جنيه من أجل مساندة جهود الدولة فى الارتقاء بمثل هذه الخدمات الجماهيرية المهمة وتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى بايتاى البارود وشبراخيت.

وأكد النائب محمد هانى الحناوى أنه سيعلن عن مفاجأة كبرى فى مبادرته الثانية خلال الأيام القليلة القادمة تتمثل فى تشغيل الآلاف من شباب محافظة البحيرة داخل واحد من أهم المشروعات الشبابية فى إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالشباب المصرى، موضحا أن المشروع يتم وضع لمساته النهائية للبدء فى تنفيذه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة توافق على إقامة محطة صرف صحي بإحدى قرى إيتاي البارود

ترشيحاتنا

قبل ساعات من الإعلان.. بالأرقام فيريرا المدرب الأفضل لقيادة الزمالك

أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته

قرار غريب.. الكويت تحظر نشر الملابس في البلكونات المطلة على الطريق

سحر وشعوذة.. "شيخ" رضا عبدالعال يثير الجدل بعد واقعة استاد طنطا

الاهلي يرفض المزايدة في صفقة البلايلي وتجميد موقف آجاي لبعد بطولة أفريقيا

أحمد حسن ينتقد قناة الأهلي بسبب محمود طاهر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الكلام السلبي وقلة النوم.. احذر 6 عادات تؤدي لزيادة الوزن

شقيقة هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل رفقة كلبها

بقصة شعر جديدة وفلتر قطة.. هيدي كرم بإطلالة جذابة.. شاهد